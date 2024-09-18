Джокович опубликовал атмосферный пост из Болгарии после матча с Димитровым

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал пост по итогам выставочного матча с 10-й ракеткой мира Григором Димитровым, который прошёл в Софии (Болгария). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, [10:4] в пользу Димитрова.

Фото: Страница Джоковича в социальных сетях

«До следующего раза, София. Спасибо за размещение моему напарнику Григору Димитрову», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Перед матчем Димитров и Джокович провели тренировку для детей из болгарских теннисных клубов. Среди зрителей были экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков и тренер софийского «Левски» Станислав Генчев. Об этом сообщает tenniskafe.

Новак Джокович в недавнем интервью признался, что сейчас его мотивируют лишь турниры «Большого шлема» и выступления за сборную Сербии.