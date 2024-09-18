Сегодня, 18 сентября, 99-я ракетка мира 36-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд провела четвёртый по продолжительности матч в истории женского тенниса и самый долгий за последние 13 лет. В нём Зигемунд обыграла Сиюй Ван за 4 часа 9 минут. Немка победила со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1). Это произошло во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд), который проходит с 16 по 22 сентября.

Это четвёртый по продолжительности женский матч в Открытой эре.

Топ-5 выглядит следующим образом: