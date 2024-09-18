Лаура Зигемунд провела четвёртый по продолжительности матч в истории женского тенниса
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Сегодня, 18 сентября, 99-я ракетка мира 36-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд провела четвёртый по продолжительности матч в истории женского тенниса и самый долгий за последние 13 лет. В нём Зигемунд обыграла Сиюй Ван за 4 часа 9 минут. Немка победила со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1). Это произошло во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд), который проходит с 16 по 22 сентября.
Хуахин-2. 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 07:10 МСК
99
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 1
62
Ван Сиюй
В. Сиюй
Это четвёртый по продолжительности женский матч в Открытой эре.
Топ-5 выглядит следующим образом:
- Ричмонд-1984. Вики Нельсон-Данбар – Джин Хепнер (6 часа 31 минута);
- Australian Open – 2011. Франческа Скьявоне – Светлана Кузнецова (4 часа 44 минуты);
- Australian Open – 2010. Барбора Стрыцова – Регина Куликова (4 часа 43 минуты);
- Хуахин-2024. Лаура Зигемунд – Сиюй Ван (4 часа 9 минут);
- «Ролан Гаррос» – 1985. Виржини Буиссон – Ноэль ван Лоттум (4 часа 7 минут)
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