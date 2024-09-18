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«Постоянные конфликты». Мама Циципаса — о прекращении сотрудничества Стефаноса с отцом

«Постоянные конфликты». Мама Циципаса — о прекращении сотрудничества Стефаноса с отцом
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Мама греческого теннисиста, бывшей третьей ракетки мира, ныне занимающего 12-е место в рейтинге ATP, Стефаноса Циципаса, Юлия Сальникова прокомментировала прекращение сотрудничества с отцом Апостолосом Циципасом, который тренировал Стефаноса на протяжении долгих лет.

«Стефанос — профессионал, и, хотя он очень любит своего отца, он понимал, что ему нужно найти другого тренера. С тех пора как в 2020 году он проиграл на Открытом чемпионате США, мы поговорили с Апостолосом (отец Стефаноса Циципаса. — Прим. «Чемпионата») о смене тренера. Но прошло четыре года, и Стефанос стал показывать замечательные результаты. Однако даже в такой ситуации в итоге у Стефаноса и Апостолоса не сложились хорошие отношения в рамках корта, у них были постоянные конфликты. И именно поэтому Стефанос принял решение сменить тренера. Мы не рассматриваем это как трагедию. Мы — дружная семья. Апостолос как тренер был глубоко вовлечён в работу Стефаноса и порой не осознавал, что оказывает на него давление. У него на уме был только теннис», — приводит слова Сальниковой ProtoThema.

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