Кори Гауфф обратилась к Брэду Гилберту, поблагодарив экс тренера за совместную работу

Победительница US Open — 2023 Кори Гауфф поблагодарила бывшего американского теннисиста, бронзового призёра Олимпийских игр — 1988 Брэда Гилберта за совместную работу. Сегодня, 18 сентября, Гилберт объявил о завершении сотрудничества с американкой.

«Спасибо тебе, Брэд! Мы прошли невероятный путь. Желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем», — написала Гауфф на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Кори Гауфф призналась, что за лето не добилась тех успехов, на которые рассчитывала. Она не смогла отлично выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также защитить титул на US Open — 2024.