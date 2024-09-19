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«Джокович тоже крестился». Кузнецова — об отстранении дзюдоиста за религиозный жест на ОИ

«Джокович тоже крестился». Кузнецова — об отстранении дзюдоиста за религиозный жест на ОИ
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о дисквалификации серба Неманьи Майдова за демонстрацию религиозного жеста. Он перекрестился перед выходом на татами во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Помнится, Новак Джокович, выиграв в финале, тоже крестился. Но давайте не будем им подсказывать…» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Вчера, 18 сентября, международная федерация дзюдо (IJF) подтвердила дисквалификацию Майдова. Срок отстранения сербского спортсмена составит пять месяцев. Слова поддержки в сторону Майдова уже оставил его титулованный соотечественник Новак Джокович.

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