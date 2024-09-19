Мама Циципаса: мы поговорили с Паулой Бадосой, и вот так они со Стефаносом снова сошлись

Мама греческого теннисиста, бывшей третьей ракетки мира, ныне занимающего 12-е место в рейтинге ATP Стефаноса Циципаса, Юлия Сальникова высказалась о романтических отношениях сына с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

«Стефанос счастлив снова встречаться с Паулой Бадосой. Это самое главное. Если он счастлив, я тоже буду счастлива. Когда они расстались, это было трудное время. Тогда я была рядом с Паулой, мы поговорили, и вот так они со Стефаносом снова сошлись», — приводит слова Сальниковой ProtoThema.

Напомним, в начале мая 2024 года Бадоса на своей странице в социальной сети сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.