Фото: Гаэль Монфис поддержал Элину Свитолину после перенесённой операции на стопе

Французский теннисист Гаэль Монфис посетил палату супруги, 28-й ракетки мира украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая перенесла операцию на стопе.

Фото: Страница Свитолиной в социальных сетях

Напомним, Элина Свитолина перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США. Свитолина дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф. Ранее теннисистка сообщала в СМИ, что завершила свои выступления в 2024 году.

Монфис завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2024 на стадии второго круга. Он уступил восьмой ракетке мира норвежскому теннисисту Касперу Рууду — 4:6, 2:6, 6:2, 6:7 (3:7).