Россиянин Качмазов выбил 72-ю ракетку мира Ковачевича из турнира в китайском Чэнду
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Российский теннисист Алибек Качмазов пробился во второй круг турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). На старте соревнований 252-я ракетка мира обыграл соперника из США 72-ю ракетку мира Александра Ковачевича. Счёт — 6:4, 7:6 (9:7).
Чэнду. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 08:10 МСК
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 9
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|6 7
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Качмазову удалось реализовать два брейк-пойнта из девяти, выполнить семь подач навылет. Россиянин также допустил пять двойных ошибок. Ковачевич допустил также пять двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт и выполнил 12 подач навылет.
В следующем раунде соревнований Алибек Качмазов сыграет с 90-й ракеткой мира из Японии Таро Дэниэлом.
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