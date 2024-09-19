Россиянин Качмазов выбил 72-ю ракетку мира Ковачевича из турнира в китайском Чэнду

Российский теннисист Алибек Качмазов пробился во второй круг турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). На старте соревнований 252-я ракетка мира обыграл соперника из США 72-ю ракетку мира Александра Ковачевича. Счёт — 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Качмазову удалось реализовать два брейк-пойнта из девяти, выполнить семь подач навылет. Россиянин также допустил пять двойных ошибок. Ковачевич допустил также пять двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт и выполнил 12 подач навылет.

В следующем раунде соревнований Алибек Качмазов сыграет с 90-й ракеткой мира из Японии Таро Дэниэлом.