Роман Сафиуллин — Фабио Фоньини: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Чэнду

Сегодня, 19 сентября, состоится матч первого круга на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай), в котором российский теннисист 56-я ракетка мира Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (69-й в рейтинге ATP). Игра начнётся не ранее 11:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Италии.

Сафиуллин и Фоньини ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Сафиуллин является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул в 2023 году он уступил немецкому теннисисту Александру Звереву — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.