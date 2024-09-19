Роман Сафиуллин — Фабио Фоньини: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Чэнду
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Сегодня, 19 сентября, состоится матч первого круга на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай), в котором российский теннисист 56-я ракетка мира Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (69-й в рейтинге ATP). Игра начнётся не ранее 11:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Италии.
Чэнду. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 11:30 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
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Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Сафиуллин и Фоньини ранее не встречались на турнирах уровня ATP.
Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Сафиуллин является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул в 2023 году он уступил немецкому теннисисту Александру Звереву — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.
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