Карлос Алькарас вспомнил о тренировке с Роджером Федерером в юниорские годы

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал ситуацию, случившуюся несколько лет назад, когда провёл разминку со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я потренировался с ним тогда благодаря Хуан-Карлосу Ферреро. Он попросил Роджера провести со мной разминку. В то время я был ещё юниором и плохо говорил по-английски, из-за этого и из-за волнения, потому что был там в окружении большого количества людей, я сказал ему: «Привет, как дела» и не более того. Поэтому я хотел бы сейчас здесь, на Кубке Лэйвера, провести с ним побольше времени и иметь возможность поговорить о разных вещах», — приводит слова Алькараса испанское агентство EFE Deportes на своей странице в соцсетях.

В данный момент Алькарас и Федерер находятся в Берлине (Германия), где с 20 по 22 сентября пройдёт Кубок Лэйвера — 2024.