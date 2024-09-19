Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Ханчжоу

Соперником российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) стал хозяин корта 124-я ракетка мира Бу Юньчаокэтэ. Китаец в первом раунде домашнего турнира в двух сетах обыграл француза Уго Гастона — 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Китайский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Гастон также допустил всего одну двойную ошибку, выиграл один брейк-пойнт из трёх заработанных и сделал четыре эйса.

Турнир в Ханчжоу с призовым фондом $ 1 000 630 проходит с 18 по 24 сентября. До 2024 года эти соревнования проходили в другом китайском городе Чжухае.