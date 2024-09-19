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Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Ханчжоу

Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Ханчжоу
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Соперником российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) стал хозяин корта 124-я ракетка мира Бу Юньчаокэтэ. Китаец в первом раунде домашнего турнира в двух сетах обыграл француза Уго Гастона — 7:5, 6:3.

Ханчжоу. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 08:40 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Китайский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Гастон также допустил всего одну двойную ошибку, выиграл один брейк-пойнт из трёх заработанных и сделал четыре эйса.

Турнир в Ханчжоу с призовым фондом $ 1 000 630 проходит с 18 по 24 сентября. До 2024 года эти соревнования проходили в другом китайском городе Чжухае.

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