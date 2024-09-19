Борг — о завершении карьеры Федерера: я был удивлён, что Рафа плачет рядом с Роджером

11-кратный победитель ТБШ шведский теннисист Бьорн Борг рассказал о своём отношении к трогательному моменту во время прощания швейцарца Роджера Федерера с профессиональным теннисом на Кубке Лэйвера в 2022 году.

«Все знали, что Роджер собирается завершить свою карьеру. Но я был удивлён, что Рафа плачет рядом с Роджером. Именно тогда я впервые сказал ему (Надалю. — Прим. «Чемпионата»): «Ты будешь продолжать играть, Рафа?» Тот факт, что он плакал, показывает, как сильно он заботится о Роджере. Оба сыграли так много отличных матчей вместе и показывали невероятный теннис. Рафе было просто грустно, что его друг и соперник покидает корт. Было видно, что за человек Рафа. Мне немного жаль их обоих, что этому соперничеству пришлось положить конец. Эмоциональная картина. Я тоже немного прослезился», — приводит слова Борга Tennis Magazine.

Отметим, что Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Бьорн Борг будет капитаном сборной Европы.