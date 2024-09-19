«Надеюсь сыграть вместе с ним в финале Кубка Дэвиса». Карлос Алькарас — о Рафаэле Надале

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о снятии своего соотечественника 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля с Кубка Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине.

«Я буду очень скучать по Рафе здесь, в Берлине, так как в последнюю минуту он снялся с турнира, но надеюсь, что скоро смогу встретиться с ним. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы мы смогли продолжать наслаждаться его теннисом. Когда дали состав сборной Европы и я увидел, что в команде есть Рафа, для меня было огромной радостью снова иметь возможность делить раздевалку. Это был бы уникальный опыт. Я желаю ему, чтобы он как можно скорее вернулся на корт и мы могли бы сыграть на каком-нибудь турнире. Надеюсь, я буду в порядке физически, чтобы сыграть в финальном этапе Кубка Дэвиса в Малаге. Это вызывает у меня особые надежды на новую встречу с Рафой», — приводит слова Алькараса Marca.

Финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024 пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).