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Бьорн Борг: то, что Надаль выиграл «Ролан Гаррос» 14 раз — невероятно

Бьорн Борг: то, что Надаль выиграл «Ролан Гаррос» 14 раз — невероятно
Бьорн Борг и Рафаэль Надаль
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11-кратный победитель ТБШ шведский теннисист Бьорн Борг высказался о 14 победных турнирах «Ролан Гаррос» в карьере испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

— Ожидали ли вы, что он выиграет 22 титула турнира «Большого шлема»?
 — Нет. Но прежде всего я не думал, что он выиграет «Ролан Гаррос» 14 раз. Это невероятно. Уникальное спортивное достижение в мире, — приводит слова Борга Tennis Magazine.

Отметим, что Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Бьорн Борг будет капитаном сборной Европы. Ранее Борг рассказал о своём отношении к трогательному моменту во время прощания швейцарца Роджера Федерера с профессиональным теннисом на Кубке Лэйвера в 2022 году.

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