Роджер Федерер: было бы феноменально, если бы Надаль смог продержаться ещё один сезон

Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о снятии экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с Кубка Лэйвера — 2024.

«Я очень надеялся, что он примет участие в турнире, но Рафа просто сказал нам, что предпочёл бы не участвовать, так как не чувствует себя готовым. Он сделал всё для этого вида спорта. Было бы феноменально, если бы он смог продержаться ещё один сезон, но только сам Рафа может ответить на этот вопрос», — приводит слова Федерера Mopo.

Ранее 38-летний Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине. Он должен был играть за сборную Европы в матче со сборной мира.