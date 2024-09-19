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Бьорн Борг рассказал, завершит ли карьеру Рафаэль Надаль на Кубке Лэйвера

Бьорн Борг рассказал, завершит ли карьеру Рафаэль Надаль на Кубке Лэйвера
Рафаэль Надаль
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11-кратный победитель ТБШ шведский теннисист Бьорн Борг прокомментировал возможное завершение карьеры испанца Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера в этом году.

«Мы знаем, что это его последний год. Весь мир надеется, что в лучшем случае он закончит без травм и сможет сыграть в самых важных для него турнирах. Не могу точно сказать, что это [завершение карьеры] произойдёт на Кубке Лэйвера. Я ещё Рафу не видел и не разговаривал с ним. Мы обменялись лишь несколькими короткими сообщениями», — приводит слова Борга Tennis Magazine.

Отметим, что Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Бьорн Борг будет капитаном сборной Европы.

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