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Стала известна соперница Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Сеуле

Стала известна соперница Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Сеуле
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Соперницей российской теннисистки Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) стала 54-я ракетка мира Виктория Томова из Болгарии. В матче 1/8 финала болгарская теннисистка одержала победу на отказе её соперницы американки Аманды Анисимовой во втором сете. Первая партия закончилась со счётом 7:5 в пользу Томовой, во второй — уступая 1:4, теннисистка из США отказалась продолжать борьбу.

Сеул (ж). 2-й круг
19 сентября 2024, четверг. 08:05 МСК
Аманда Анисимова
46
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		1
7 		4
         
Виктория Томова
54
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Ранее Кудерметова и Томова провели единственную встречу между собой в 2018 году. При счёте 4:6, 0:3 россиянка отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга хардового турнира ITF в Китае.

Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2024, пятница. 09:30 МСК
Виктория Томова
54
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
44
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Действующей чемпионкой соревнований является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

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