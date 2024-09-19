Стала известна соперница Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Сеуле

Соперницей российской теннисистки Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) стала 54-я ракетка мира Виктория Томова из Болгарии. В матче 1/8 финала болгарская теннисистка одержала победу на отказе её соперницы американки Аманды Анисимовой во втором сете. Первая партия закончилась со счётом 7:5 в пользу Томовой, во второй — уступая 1:4, теннисистка из США отказалась продолжать борьбу.
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Ранее Кудерметова и Томова провели единственную встречу между собой в 2018 году. При счёте 4:6, 0:3 россиянка отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга хардового турнира ITF в Китае.
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Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Действующей чемпионкой соревнований является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.
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