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Людмила Самсонова в дуэте с Меликар-Мартинес вышла в полуфинал парного турнира в Сеуле

Людмила Самсонова в дуэте с Меликар-Мартинес вышла в полуфинал парного турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в дуэте с Николь Меликар-Мартинес из США вышла в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Сеуле. В 1/4 финала соревнований в Южной Корее они на супер-тай-брейке обыграли российско-мексиканскую пару Александра Панова/Джулиана Олмос— 6:4, 5:7, 10:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Российско-американский дуэт ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных (31%). На счету Пановой и Олмос один эйс, две двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из семи заработанных (57%).

В матче за выход в финал парного турнира в Сеуле Самсонова и Меликар-Мартинес встретятся с дуэтом Цзян Синьюй (Китай)/Фан-Сянь У (Тайвань).

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