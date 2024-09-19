Павел Котов проиграл О'Коннеллу в первом круге турнира в Чэнду

Российский теннисист 61-я ракетка мира Павел Котов уступил в двух сетах австралийцу Кристоферу О'Коннеллу в первом круге турнира категории АТР-250 в Чэнду (Китай) — 5:7, 4:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. Россиянин семь раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Котов не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету австралийского теннисиста восемь эйсов, одна двойная ошибка и два выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных (40%).
В следующем раунде турнира в Чэнду О'Коннелл сыграет с первым сеяным итальянцем Лоренцо Музетти.
Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Романа Сафиуллина — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.
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