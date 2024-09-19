Карлос Алькарас и Флавио Коболли сыграли в мини-теннис с футболистами берлинского «Униона»

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и 32-й номер рейтинга ATP итальянец Флавио Коболли побывали в расположении футбольного клуба «Унион», выступающего в немецкой Бундеслиге.

Спортсмены провели совместную фотосессию, позанимались с мячом и провели импровизированный теннисный матч на мини-корте. Алькарасу и Коболли были вручены именные майки «Униона» с фамилиями теннисистов.

Напомним, с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия) состоится теннисный турнир Кубок Лэйвера — 2024, в рамках которого между собой сыграют сборные мира и Европы. В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.