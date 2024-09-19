«В чём проблема?» Джимми Коннорс — о хейте в адрес Эммы Наварро и Джессики Пегулы

Экс первая ракетка мира Джимми Коннорс из США заступился за американских теннисисток Эмму Наварро и Джессику Пегулу, являющихся дочками богатых бизнесменов.

«Вас тошнит, когда вы слышите об их успехах на корте. Они усердно работают, играют матчи, тренируются под палящим солнцем, жертвуют собой. При всём моём уважении эти дети богатых родителей пытаются проложить свой собственный путь, так почему бы и нет? В чём проблема? Расскажи мне, в чём проблема!» — приводит слова Коннорса TennisUptoDate со ссылкой на его подкаст.

Третья ракетка мира Джессика Пегула — дочь нефтяного магната и владельца команды НФЛ «Баффало Биллс». У занимающей восьмое место в рейтинге WTA Эммы Наварро отец является управляющим банка Credit One и организатором теннисного турнира в Чарльстоне (США).

Ранее финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар после поражения Пегулы от Арины Соболенко в матче за титул чемпионки US Open — 2024 сказала, что за деньги «финал не купишь».