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Роман Сафиуллин в трёх сетах обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Чэнду

Роман Сафиуллин в трёх сетах обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Чэнду
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Российский теннисист 56-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче первого раунда он в трёх сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини, занимающего 79-ю строчку в рейтинге ATP — 6:3, 4:6, 6:4.

Чэнду. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Россиянин выполнил 13 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%). На счету итальянского теннисиста девять подач навылет, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%).

Во втором круге турнира в Чэнду Сафиуллин встретится с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном, обыгравшим в первом раунде экс четвёртую ракетку мира японца Кея Нисикори — 6:4, 6:4.

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