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Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где может сыграть с Дарьей Касаткиной

Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где может сыграть с Дарьей Касаткиной
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70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она в двух сетах обыграла восьмую сеяную на турнире китаянку Юань Юэ — 6:4, 6:3.

Сеул (ж). 2-й круг
19 сентября 2024, четверг. 12:05 МСК
Эмма Радукану
70
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Юань Юэ
40
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Британская теннисистка выполнила 11 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%). На счету китайской теннисистки три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных (43%). Спортсменка из Китая ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Соперницей Радукану в 1/4 финала станет победительница встречи между российской теннисисткой 13-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной и американкой Хейли Баптист, занимающей 105-ю строчку в рейтинге WTA.

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