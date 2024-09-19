Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где может сыграть с Дарьей Касаткиной

70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она в двух сетах обыграла восьмую сеяную на турнире китаянку Юань Юэ — 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Британская теннисистка выполнила 11 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%). На счету китайской теннисистки три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных (43%). Спортсменка из Китая ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Соперницей Радукану в 1/4 финала станет победительница встречи между российской теннисисткой 13-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной и американкой Хейли Баптист, занимающей 105-ю строчку в рейтинге WTA.