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Корентен Муте красивым укороченным из-за спины выиграл очко в матче турнира в Ханчжоу

Корентен Муте красивым укороченным из-за спины выиграл очко в матче турнира в Ханчжоу
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Французский теннисист 69-я ракетка мира Корентен Муте красивым укороченным из-за спины выиграл очко в одном из розыгрышей в матче первого круга с испанцем Роберто Карбальес-Баэной на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментами красивого розыгрыша.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победу в матче одержал представитель Испании — 7:6 (8:6), 6:1. Во втором круге турнира в Китае он сыграет с Митчеллом Крюгером, пробившимся в основную сетку как лаки-лузер.

Ханчжоу. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 10:45 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		1
7 8 		6
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Турнир в Ханчжоу с призовым фондом $ 1 000 630 проходит с 18 по 24 сентября. До 2024 года эти соревнования проходили в другом китайском городе Чжухае.

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