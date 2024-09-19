Корентен Муте красивым укороченным из-за спины выиграл очко в матче турнира в Ханчжоу

Французский теннисист 69-я ракетка мира Корентен Муте красивым укороченным из-за спины выиграл очко в одном из розыгрышей в матче первого круга с испанцем Роберто Карбальес-Баэной на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментами красивого розыгрыша.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победу в матче одержал представитель Испании — 7:6 (8:6), 6:1. Во втором круге турнира в Китае он сыграет с Митчеллом Крюгером, пробившимся в основную сетку как лаки-лузер.

Турнир в Ханчжоу с призовым фондом $ 1 000 630 проходит с 18 по 24 сентября. До 2024 года эти соревнования проходили в другом китайском городе Чжухае.