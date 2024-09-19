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18-летний бразилец Жоао Фонсека: стремлюсь к Синнеру и Алькарасу

18-летний бразилец Жоао Фонсека: стремлюсь к Синнеру и Алькарасу
Жоао Фонсека
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157-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что старается играть так же, как лидеры тура Янник Синнер и Карлос Алькарас.

– О чём вы думаете, видя игру и соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера?
– Именно к этому я стремлюсь. Иногда думаю: «Буду нацеливаться на топ-100, на топ-50». Нет. Я буду смотреть на них. Я хочу быть как они. Хочу выигрывать «Большие шлемы» и другие крупные турниры. Алькарас и Синнер вдохновляют и мотивируют меня работать всё усерднее и усерднее.

– Вы мечтаете стать третьим в будущей «Большой тройке»?
– Трудно об этом рассуждать, но хочу к этому стремиться. Я об этом не думаю, результаты – это следствие работы, — приводит слова Фонсеки Clay Tenis.

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