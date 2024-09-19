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Карацев вылетел в первом круге турнира в Ханчжоу. Соперник повесил ему «баранку»

Карацев вылетел в первом круге турнира в Ханчжоу. Соперник повесил ему «баранку»
Аслан Карацев
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Российский теннисист 115-я ракетка мира Аслан Карацев проиграл на старте турнира АТР-250 в Ханчжоу (Китай) сопернику из Италии Маттии Беллуччи. Счёт — 4:6, 0:6.

Ханчжоу. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 13:30 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Карацев допустил одну двойную ошибку, выполнил три подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. Беллуччи выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде соревнований Беллуччи сыграет с победителем встречи между китайцем Чжан Чжичжэнем и казахстанским игроком Денисом Евсеевым.

Ранее Алибек Качмазов пробился во второй круг турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). На старте соревнований 252-я ракетка мира обыграл соперника из США 72-ю ракетку мира Александра Ковачевича. Счёт — 6:4, 7:6 (9:7).

Календарь турнира в Ханчжоу (Китай)
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