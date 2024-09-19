Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024

Стали известны пары 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2024. Результаты жеребьёвки стали известны сегодня, 19 сентября. Так, действующие победители турнира итальянцы сыграют с теннисистами из Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Кубок Дэвиса — 2024.
1/4 финала:
- Италия — Аргентина;
- США — Австралия;
- Германия — Канада;
- Нидерланды — Испания.
Ранее газета The Times сообщила, что Кубок Дэвиса может претерпеть очередные изменения. По информации источника, турнир может частично вернуться к формату, который существовал до 2019 года. Международная федерация тенниса (ITF) планирует избавиться от группового этапа и вернуть классический формат с отборочными матчами в феврале и 1/8 финала в сентябре.