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Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024
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Стали известны пары 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2024. Результаты жеребьёвки стали известны сегодня, 19 сентября. Так, действующие победители турнира итальянцы сыграют с теннисистами из Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кубок Дэвиса — 2024.
1/4 финала:

  • Италия — Аргентина;
  • США — Австралия;
  • Германия — Канада;
  • Нидерланды — Испания.

Ранее газета The Times сообщила, что Кубок Дэвиса может претерпеть очередные изменения. По информации источника, турнир может частично вернуться к формату, который существовал до 2019 года. Международная федерация тенниса (ITF) планирует избавиться от группового этапа и вернуть классический формат с отборочными матчами в феврале и 1/8 финала в сентябре.

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