Касаткина — Баптист: россиянка забрала первый сет
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина забрала первый сет в матче второго круга турнира WTA-500 в южнокорейском Сеуле против американки Хейли Баптист. Счёт — 6:4.
Сеул (ж). 2-й круг
19 сентября 2024, четверг. 14:30 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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105
Хейли Баптист
Х. Баптист
Встреча уже длится больше 41 минуты. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала два брейк-пойнта из двух возможных и допустила семь двойных ошибок.
В случае победы над соперницей из США Дарья Касаткина в 1/4 финала турнира сразится с британкой Эммой Радукану.
Напомним, на турнире в Сеуле Дарья Касаткина посеяна под первым номером.
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