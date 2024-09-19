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Касаткина — Баптист: россиянка забрала первый сет

Касаткина — Баптист: россиянка забрала первый сет
Дарья Касаткина
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина забрала первый сет в матче второго круга турнира WTA-500 в южнокорейском Сеуле против американки Хейли Баптист. Счёт — 6:4.

Сеул (ж). 2-й круг
19 сентября 2024, четверг. 14:30 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Хейли Баптист
105
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Встреча уже длится больше 41 минуты. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала два брейк-пойнта из двух возможных и допустила семь двойных ошибок.

В случае победы над соперницей из США Дарья Касаткина в 1/4 финала турнира сразится с британкой Эммой Радукану.

Напомним, на турнире в Сеуле Дарья Касаткина посеяна под первым номером.

Календарь турнира в Сеуле (Южная Корея)
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