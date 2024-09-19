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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин стали полуфиналистками парного турнира в Сеуле

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин стали полуфиналистками парного турнира в Сеуле
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Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Сеуле. В матче 1/4 финала соревнований в Южной Корее они на супер-тай-брейке обыграли японку Макото Ниномию и Викторию Томову из Болгарии — 5:7, 6:3, 12:10.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Российско-тайваньский дуэт выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок, также он реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 (42%). На счету Ниномии и Томовой пять выигранных брейк-пойнтов из девяти заработанных (56%). Они ни разу не подали навылет и сделали три двойные ошибки.

В полуфинале соревнований в Сеуле Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с японско-китайским дуэтом Мию Като/Чжан Шуай. Напомним, ранее Кудерметова обыграла Чжан Шуай в первом круге одиночного разряда турнира в Сеуле.

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