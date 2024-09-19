Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле
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Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США Хейли Баптист и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 6:4, 6:2.
Сеул (ж). 2-й круг
19 сентября 2024, четверг. 14:30 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
105
Хейли Баптист
Х. Баптист
Встреча длилась 1 час 17 минут. За это время Касаткина допустила пять двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных и допустила девять двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина сразится с британской теннисисткой Эммой Радукану.
Напомним, на турнире в Сеуле (Южная Корея) Дарья Касаткина посеяна под первым номером.
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