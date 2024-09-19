Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле

Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле
Дарья Касаткина
Комментарии

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США Хейли Баптист и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 6:4, 6:2.

Сеул (ж). 2-й круг
19 сентября 2024, четверг. 14:30 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Хейли Баптист
105
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Встреча длилась 1 час 17 минут. За это время Касаткина допустила пять двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных и допустила девять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина сразится с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Напомним, на турнире в Сеуле (Южная Корея) Дарья Касаткина посеяна под первым номером.

Календарь турнира в Сеуле (Южная Корея)
Сетка турнира в Сеуле (Южная Корея)
Материалы по теме
Россиянин Качмазов выбил 72-ю ракетку мира Ковачевича из турнира в китайском Чэнду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android