Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США Хейли Баптист и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 17 минут. За это время Касаткина допустила пять двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных и допустила девять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина сразится с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Напомним, на турнире в Сеуле (Южная Корея) Дарья Касаткина посеяна под первым номером.