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Российские теннисистки будут представлены во всех матчах 1/4 финала турнира в Сеуле

Российские теннисистки будут представлены во всех матчах 1/4 финала турнира в Сеуле
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Российские теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, сёстры Вероника и Полина Кудерметовы сыграют во всех четвертьфиналах одиночного разряда хардового турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

Матчи 1/4 финала турнира в Сеуле:

  • Дарья Касаткина (Россия)  — Эмма Радукану (Великобритания);
  • Диана Шнайдер  (Россия) —  Марта Костюк (Украина);
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
  • Полина Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

Всего в основной сетке соревнований в Сеуле старт приняли шесть российских теннисисток. Екатерина Александрова в матче 1/8 финала уступила Полине Кудерметовой, начинавшей соревнования с квалификационного раунда, а Людмила Самсонова на этой же стадии проиграла другой представительнице семейства Кудерметовых — Веронике.

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