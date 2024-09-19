Российские теннисистки будут представлены во всех матчах 1/4 финала турнира в Сеуле

Российские теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, сёстры Вероника и Полина Кудерметовы сыграют во всех четвертьфиналах одиночного разряда хардового турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

Матчи 1/4 финала турнира в Сеуле:

Дарья Касаткина (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания);

Диана Шнайдер (Россия) — Марта Костюк (Украина);

Вероника Кудерметова (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

Полина Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

Всего в основной сетке соревнований в Сеуле старт приняли шесть российских теннисисток. Екатерина Александрова в матче 1/8 финала уступила Полине Кудерметовой, начинавшей соревнования с квалификационного раунда, а Людмила Самсонова на этой же стадии проиграла другой представительнице семейства Кудерметовых — Веронике.