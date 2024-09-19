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Стало известно расписание первого дня Кубка Лэйвера. У Даниила Медведева — выходной

Стало известно расписание первого дня Кубка Лэйвера. У Даниила Медведева — выходной
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Стало известно расписание первого дня Кубка Лэйвера — 2024, который пройдёт с 2 0по 22 сентября в Берлине (Германия). Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не будет играть в пятницу, 20 сентября.

Кубка Лэйвера — 2024. Расписание матчей, 20 сентября:

  • Европа: Каспер Рууд (Норвегия) — Мир: Франсиско Серундоло (Аргентина).
  • Европа: Стефанос Циципас  (Греция) -  Мир: Танаси Коккинакис (Австралия).
  • Европа: Григор Димитров  (Болгария) — Мир: Алехандро Табило (Чили).
  • Европа: Карлос Алькарас (Испания)/Александр Зверев (Германия) -  Мир: Тейлор Фриц/Бен Шелтон (оба — США).

Капитаны команд — Европа: Бьорн Борг (Швеция); Мир: Джон Макинрой (США). Запасные: Даниил Медведев (Россия, Европа), Фрэнсис Тиафо (США, мир),

Турнирная таблица Кубка Лэйвера
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