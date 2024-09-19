Стало известно расписание первого дня Кубка Лэйвера. У Даниила Медведева — выходной

Стало известно расписание первого дня Кубка Лэйвера — 2024, который пройдёт с 2 0по 22 сентября в Берлине (Германия). Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не будет играть в пятницу, 20 сентября.

Кубка Лэйвера — 2024. Расписание матчей, 20 сентября:

Европа: Каспер Рууд (Норвегия) — Мир: Франсиско Серундоло (Аргентина).

Европа: Стефанос Циципас (Греция) - Мир: Танаси Коккинакис (Австралия).

Европа: Григор Димитров (Болгария) — Мир: Алехандро Табило (Чили).

Европа: Карлос Алькарас (Испания)/Александр Зверев (Германия) - Мир: Тейлор Фриц/Бен Шелтон (оба — США).

Капитаны команд — Европа: Бьорн Борг (Швеция); Мир: Джон Макинрой (США). Запасные: Даниил Медведев (Россия, Европа), Фрэнсис Тиафо (США, мир),