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«Я преуспеваю в Азии». Эмма Радукану объяснила успешную игру на азиатских кортах

«Я преуспеваю в Азии». Эмма Радукану объяснила успешную игру на азиатских кортах
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70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё успешное выступление на азиатских турнирах.

«Я всегда знала, что в Азии в конце года будет действительно много хороших турниров, поэтому не хотела переутомляться в первой половине года. Если вы посмотрите на турниры, в которых я участвовала в первой половине года, они были относительно лёгкими, так как я не хотела переутомляться. Поэтому пропустила довольно много недель на грунте и траве.

В своей карьере я должна расставлять приоритеты, и Азия была одним из них. Я вложила много сил именно в подготовку к этой части сезона. Я преуспеваю в Азии. Так что думаю, что до конца года, пока здорова, я постараюсь успешно закончить сезон, сыграв как можно больше матчей в Азии», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

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