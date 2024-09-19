«Я преуспеваю в Азии». Эмма Радукану объяснила успешную игру на азиатских кортах

70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё успешное выступление на азиатских турнирах.

«Я всегда знала, что в Азии в конце года будет действительно много хороших турниров, поэтому не хотела переутомляться в первой половине года. Если вы посмотрите на турниры, в которых я участвовала в первой половине года, они были относительно лёгкими, так как я не хотела переутомляться. Поэтому пропустила довольно много недель на грунте и траве.

В своей карьере я должна расставлять приоритеты, и Азия была одним из них. Я вложила много сил именно в подготовку к этой части сезона. Я преуспеваю в Азии. Так что думаю, что до конца года, пока здорова, я постараюсь успешно закончить сезон, сыграв как можно больше матчей в Азии», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.