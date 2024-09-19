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Эмма Радукану: корейская еда — моя любимая, так что я наслаждаюсь пребыванием в Сеуле

Эмма Радукану: корейская еда — моя любимая, так что я наслаждаюсь пребыванием в Сеуле
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70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану объяснила, почему считает Сеул одним из любимых городов. В своём дебютном турнире WTA-500 в столице Южной Кореи два года назад она дошла до полуфинала.

«Именно тут я по-настоящему чувствую себя как дома. Мне очень комфортно в этой среде, и, возможно, это моё игровое преимущество. Просто хочу играть как можно больше на этих кортах. Также корейская кухня — моя любимая, поэтому я действительно наслаждаюсь своим пребыванием здесь», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

Напомним, ранее Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встретится с 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной.

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