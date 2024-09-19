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Фото: Наоми Осака в компании Патрика Муратоглу прилетела в Пекин

Фото: Наоми Осака в компании Патрика Муратоглу прилетела в Пекин
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака была замечена в аэропорту Пекина (Китай) в компании известного теннисного менеджера Патрика Муратоглу.

Это косвенно подтверждает информацию, что Муратоглу стал новым тренером Осаки. Официальных заявлений теннисистка и её команда пока не делали. В середине сентября Наоми объявила о расставании с Вимом Фиссеттом.

Фото: пресс-служба турнира в Пекине

Фото: пресс-служба турнира в Пекине

Осака прилетела в Пекин, чтобы выступить на турнире категории WTA-1000. Соревнования пройдут с 25 сентября по 6 октября. Организаторы предоставили титулованной японке уайлд-кард.

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