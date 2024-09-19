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«Не слушай меня, тебе всего 12». Зверев забавно обратился к Алькарасу на пресс-конференции

«Не слушай меня, тебе всего 12». Зверев забавно обратился к Алькарасу на пресс-конференции
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Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев забавно высказался о том, что вместе с испанцем Карлосом Алькарасом сыграет за сборную Европы на Кубке Лэйвера – 2024.

«Для меня? Для меня большая честь… Не слушай меня сейчас, потому что тебе всего 12 лет, и я не должен говорить о тебе так много хорошего… (обращается к Алькарасу).

Но… Это действительно честь — делить корт с легендой, которая уже стала частью нашего спорта. У меня также несколько раз была возможность играть в паре с Роджером [Федерером], это тоже было привилегией, очень-очень особенные моменты. Делить корт с Карлосом для меня также невероятно особенный момент. В этом году у нас было несколько серьёзных битв на турнирах «Большого шлема», в Австралии и на «Ролан Гаррос», поэтому невероятно быть с ним здесь», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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