Фото: Фрэнсис Тиафо провёл тренировку на Кубке Лэйвера в именной футболке «Челси»

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо провёл тренировку в рамках Кубка Лэйвера — 2024 (выставочный турнир) в именной футболке «Челси». Он выбрал для себя номер 24.
Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера
Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера
На Кубке Лэйвера, который в пятницу, 20 сентября, стартует в Берлине (Германия), Тиафо представит сборную мира, куда также вошли:
Тейлор Фриц (США, 7);
Бен Шелтон (США, 17);
Алехандро Табило (Чили, 22);
Франсиско Серундоло (Аргентина, 31);
Танаси Коккинакис (Австралия, 78).
Капитаном данной команды по традиции выступит семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.