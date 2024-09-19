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Фото: Фрэнсис Тиафо провёл тренировку на Кубке Лэйвера в именной футболке «Челси»

Фото: Фрэнсис Тиафо провёл тренировку на Кубке Лэйвера в именной футболке «Челси»
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16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо провёл тренировку в рамках Кубка Лэйвера — 2024 (выставочный турнир) в именной футболке «Челси». Он выбрал для себя номер 24.

Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера

Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера

На Кубке Лэйвера, который в пятницу, 20 сентября, стартует в Берлине (Германия), Тиафо представит сборную мира, куда также вошли:

Тейлор Фриц (США, 7);
Бен Шелтон (США, 17);
Алехандро Табило (Чили, 22);
Франсиско Серундоло (Аргентина, 31);
Танаси Коккинакис (Австралия, 78).

Капитаном данной команды по традиции выступит семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

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