18-летний Жоао Фонсека: Алькарас — кумир для всего следующего поколения, в том числе меня

157-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека заявил о желании побольше пообщаться с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Отметим, что спортсмены много раз проводили совместные тренировки.

«У нас хорошие отношения, мы всегда мило общаемся при встречах. Он и его команда очень трудолюбивы, поэтому у них всё хорошо получается. Карлос — кумир для всего следующего поколения, в том числе меня. Жаль, что когда Алькарас посетил Рио-де-Жанейро в феврале этого года, мы не поужинали вместе. Всё-таки у нас пока нет такой близости. Но, что ж, я надеюсь, в ближайшие несколько лет, когда мы узнаем друг друга получше и станем друзьями, мы сможем хорошо провести время за ужином вместе с нашими командами», — приводит слова Фонсеки Clay Tenis.