18-летний бразилец Жоао Фонсека высказался о сотрудничестве с Роджером Федерером

157-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о сотрудничестве с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером. Напомним, Фонсека является амбассадором швейцарского бренда одежды On, один из владельцев которого — Федерер.

«Я с ним ещё не встречался. Очевидно, нас связывает On, но я ещё не встречался с ним лично. Он прислал мне видеопоздравление после того, как я выиграл Открытый чемпионат США среди юниоров в 2023 году. Он также уже общался с моим отцом.

Федерер был моим кумиром с детства. Мне всегда нравилось смотреть его матчи, его классический, лёгкий, элегантный стиль. Он эталон. Я хотел бы узнать его лично — все его истории, узнать, что происходит с ним в трудные моменты. Что он чувствовал к теннису, когда был в моём возрасте. Он очень талантлив, но многие люди говорят, что в молодости он не был особо целеустремлённым. Я хотел бы услышать какие-то советы от него, потому что это могло бы многому меня научить. Если бы мы поговорили, я бы постарался извлечь из разговора максимум пользы.

Если бы я смог перенять одну его черту игры в теннис, какую бы выбрал? Подачу», — приводит слова Фонсеки Clay Tenis.