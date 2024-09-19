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Бразилец Фонсека назвал соотечественника, у которого спросил бы, как выиграть ТБШ

Бразилец Фонсека назвал соотечественника, у которого спросил бы, как выиграть ТБШ
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157-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о недавней встрече с трёхкратным победителем «Ролан Гаррос» соотечественником Густаво Куэртеном.

«Я встретил его на Кубке Дэвиса, когда Бразилия играла против Китая во Флорианополисе. Тогда меня позвали для спарринга. Густаво — легенда Бразилии. Он очень хорошо общался с игроками в туре, выиграл три турнира «Большого шлема» и особенно первый «Ролан Гаррос» в ситуации, когда не был фаворитом. При этом он мой кумир не только в теннисе и спорте. Он очень харизматичный и позитивный. Также он даёт много важных советов. Спрашивал ли я его, как выиграть «Ролан Гаррос»? Пока нет, но в следующий раз постараюсь», — приводит слова Фонсеки Clay Tenis.

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