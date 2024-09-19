Арина Соболенко опубликовала фото с трофеем US Open на борту самолёта

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото, на котором позирует на борту роскошного самолёта с трофеем US Open — 2024.
На снимок Соболенко отреагировала пресс-служба соревнований. «Живёт своей лучшей жизнью чемпионки», — написали её представители.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В финале US Open Соболенко (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
Ранее Арина признавалась, что отправляет завоёванные трофеи в Беларусь на хранение к маме.
Соболенко планирует вернуться к соревновательной деятельности на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 6 октября.