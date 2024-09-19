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Федерер: я не тренер Зверева, поэтому могу говорить свободно. Он играет слишком пассивно

Федерер: я не тренер Зверева, поэтому могу говорить свободно. Он играет слишком пассивно
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что вторая ракетка мира немец Александр Зверев не имеет побед в финалах мэйджоров.

«Я не его тренер, поэтому могу говорить свободно. Когда смотрю матчи Саши, я вижу человека, который играет слишком пассивно, слишком оборонительно в решающие моменты. Он великолепен в защите, но я думаю, что для победы он должен искать и другие пути. Если он это осуществит, то сможет добиться великих результатов.
В матчах с лучшими игроками мира нужно брать инициативу на себя и атаковать. В матче с Фрицем он этого не делал (речь о проигранном четвертьфинале US Open — 2024. — Прим. «Чемпионата»).

Ему не так уж и многого не хватает [для побед на турнирах «Большого шлема»]. Но чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно доверять своим ударам и играть более агрессивно. Он должен верить в этот путь. Каждая клетка вашего тела должна чувствовать, что это единственно правильный путь. Титул просто так не даётся. Тем более дебютный», — приводит слова Федерера Eurosport.de.

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