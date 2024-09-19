Брат Зверева ответил на вопрос о напряжённых отношениях Александра с Даниилом Медведевым

Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона 2020 года, второй ракетки мира немца Александра Зверева, высказался о том, что его брат сыграет вместе с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым в сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024, который стартует 20 сентября.

— Мы постоянно слышим или читаем, что Даниил Медведев и Александр Зверев не являются «лучшими друзьями». В какой степени подобные командные соревнования могут помочь устранить старые разногласия?

— Не думаю, что между ними какое-то напряжение. Они всегда тренировались вместе на прошлых турнирах, по крайней мере, один раз перед каждым турниром. Они прекрасно ладят друг с другом. Думаю, это будет совершенно обычная неделя для них обоих, где они смогут хорошо взаимодействовать. И когда дело дойдёт до парного разряда, они также легко сыграются, — приводит слова Миши Eurosport.de.