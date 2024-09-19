Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Брат Зверева ответил на вопрос о напряжённых отношениях Александра с Даниилом Медведевым

Брат Зверева ответил на вопрос о напряжённых отношениях Александра с Даниилом Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона 2020 года, второй ракетки мира немца Александра Зверева, высказался о том, что его брат сыграет вместе с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым в сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024, который стартует 20 сентября.

— Мы постоянно слышим или читаем, что Даниил Медведев и Александр Зверев не являются «лучшими друзьями». В какой степени подобные командные соревнования могут помочь устранить старые разногласия?
— Не думаю, что между ними какое-то напряжение. Они всегда тренировались вместе на прошлых турнирах, по крайней мере, один раз перед каждым турниром. Они прекрасно ладят друг с другом. Думаю, это будет совершенно обычная неделя для них обоих, где они смогут хорошо взаимодействовать. И когда дело дойдёт до парного разряда, они также легко сыграются, — приводит слова Миши Eurosport.de.

Материалы по теме
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android