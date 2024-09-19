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Стефанос Циципас: стратегия сборной Европы на Кубке Лэйвера? Выглядеть круто и побеждать

Стефанос Циципас: стратегия сборной Европы на Кубке Лэйвера? Выглядеть круто и побеждать
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях забавный пост о своём участии в Кубке Лэйвера — 2024.

На Кубке Лэйвера, который в пятницу, 20 сентября, стартует в Берлине (Германия), Циципас представит сборную Европы, куда также вошли:

Александр Зверев (Германия, 2);
Карлос Алькарас (Испания, 3);
Даниил Медведев (Россия, 5);
Каспер Рууд (Норвегия, 9);
Григор Димитров (Болгария, 10).

«Наша стратегия? Побеждать, выглядеть круто и напоминать всем, что Федерер может зайти проведать нас», — подписал пост Циципас.

Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера

Капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024 выступит 11-кратный победитель ТБШ швед Бьорн Борг (первый слева на фото). Для него эти соревнования станут последними в качестве капитана.

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