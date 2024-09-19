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Александр Зверев отреагировал на критику со стороны Роджера Федерера

Александр Зверев отреагировал на критику со стороны Роджера Федерера
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Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на критику своей игры со стороны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Федерер, в частности, комментируя поражение Зверева от американца Тейлора Фрица в четвертьфинале US Open — 2024, заявил, что немец играет в пассивный и слишком оборонительный теннис. По словам Роджера, подобная стратегия не позволяет Александру одержать дебютную победу в финале мэйджора.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 20:55 МСК
Тейлор Фриц
12
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 6 7 7
6 2 		6 4 6 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«В этом нет ничего, что я бы не знал. Мне абсолютно ясно, что я играл не так, как хотел бы. Это была ужасная игра (речь о матче с Фрицем. — Прим. «Чемпионата») с моей стороны. Поэтому то, что сказал Роджер, совершенно нормально», — приводит слова Зверева The Tennis Letter.

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