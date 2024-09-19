Александр Зверев отреагировал на критику со стороны Роджера Федерера

Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на критику своей игры со стороны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
Федерер, в частности, комментируя поражение Зверева от американца Тейлора Фрица в четвертьфинале US Open — 2024, заявил, что немец играет в пассивный и слишком оборонительный теннис. По словам Роджера, подобная стратегия не позволяет Александру одержать дебютную победу в финале мэйджора.
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«В этом нет ничего, что я бы не знал. Мне абсолютно ясно, что я играл не так, как хотел бы. Это была ужасная игра (речь о матче с Фрицем. — Прим. «Чемпионата») с моей стороны. Поэтому то, что сказал Роджер, совершенно нормально», — приводит слова Зверева The Tennis Letter.
- 19 сентября 2024
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