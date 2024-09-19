Миша Зверев — о словах Федерера: Саша — вторая ракетка мира. Люди постоянно что-то говорят

Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона 2020 года, второй ракетки мира немца Александра Зверева, отреагировал на критику игры его брата со стороны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Федерер ранее выразил мнение, что немец играет в пассивный и слишком оборонительный теннис. По словам Роджера, подобная стратегия не позволяет Александру одержать дебютную победу в финале мэйджора.

«Это не критика. Роджера спросили, и он ответил откровенно и честно. Он понимает теннис, это совершенно очевидно. Он хорошо разбирается.

Саша тоже здорово разбирается в теннисе. Путь к вершине — это процесс. Саша сейчас вторая ракетка мира. Есть много людей — и речь сейчас не о Федерере, а вообще, — которые постоянно что-то говорят или пишут. При этом нельзя забывать: он вторая ракетка мира, и он также может стать лидером рейтинга. Он хорошо делает свою работу.

Конечно, Роджер прав, как и многие другие, в том, что есть ситуации, в которых можно играть или действовать иначе. Но если оглянуться назад, то каждый игрок знает о себе или о ком-то ещё что-то, что он мог бы сделать лучше, — независимо от того, выигрывал он или проигрывал», — приводит слова Зверева Eurosport.de.