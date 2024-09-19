Турнир WTA-250 в Хуахине: результаты игрового дня 19 сентября

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Сегодня, 19 сентября, прошёл четвёртый соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-250 в Хуахине. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Таиланде.

Турнир WTA-250. Хуахин-2, хард. Одиночный разряд. Второй круг, 19 сентября.