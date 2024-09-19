Турнир WTA-250 в Хуахине: результаты игрового дня 19 сентября
Сегодня, 19 сентября, прошёл четвёртый соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-250 в Хуахине. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Таиланде.
Турнир WTA-250. Хуахин-2, хард. Одиночный разряд. Второй круг, 19 сентября.
- Маи Хонтама (Япония) — Ланлана Тараруди (Тайланд) — 2:6, 6:4, 6:1
- Варвара Грачёва (Франция) — Яна Фетт (Хорватия) — отказ Грачёвой
- Ван Синьюй (Китай) — Ребека Масарова (Испания) — 6:7, 6:3, 5:7
- Надя Подорошка (Аргентина) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:3
- Кэти Волынец (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 4:6, 4:6
- Ребекка Шрамкова (Словакия) — Магда Линетт (Польша) — 7:6, 6:4
- Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2, 7:5
- Синьюй Гао (Китай) — Арианне Хартоно (Нидерланды) — 1:6, 6:4, 2:6
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