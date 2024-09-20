Турнир WTA-500 в Сеуле: результаты игрового дня 19 сентября

19 сентября прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Южной Корее.

Турнир WTA-500. Сеул, хард. Одиночный разряд. Второй круг, 19 сентября.

Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария) — 5:7, 1:4

Айла Томлянович (Австралия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 7:5, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) — Юань Юз (Китай) — 6:4, 6:3

Дарья Касаткина (Россия) — Хейли Баптист (США) — 6:4, 6:2.

Действующей чемпионкой соревнований является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.