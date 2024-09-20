Турнир ATP-250 в Чэнду: результаты игрового дня 19 сентября
19 сентября прошёл второй соревновательный день на хардовом турнире категории ATP-250 в Чэнду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Китае.
- Александар Вукич (Австралия) — Борна Чорич (Хорватия) — 3:6, 7:6, 6:4
- И Чжоу (Китай) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэн) — 2:6, 6:1, 4:1
- Алибек Качмазов (Россия) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 7:6
- Цзюнчэн Шан (Китай) — Кей Нисикори (Япония) — 6:4, 6:4
- Янник Ханфман (Германия) — Синтаро Мочизуки (Япония) — 6:4, 7:6
- Павел Котов (Россия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 4:6, 5:7
- Роман Сафиуллин (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4
- Александр Мюллер (Франция) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина) — 4:6, 5:7
- Теренс Атман (Франция) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6, 1:6, 3:6
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