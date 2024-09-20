Турнир ATP-250 в Чэнду: результаты игрового дня 19 сентября

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19 сентября прошёл второй соревновательный день на хардовом турнире категории ATP-250 в Чэнду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Китае.