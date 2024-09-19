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Янник Синнер объявлен послом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане

Янник Синнер объявлен послом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объявлен послом Зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане (Италия).

«Это большая честь — быть частью Олимпийских игр в Милане», — приводит слова Синнера Eurosport.

Напомним, Синнер не играл на недавно прошедшей в Париже Олимпиаде-2024. Сообщалось, что итальянец не смог вылететь в столицу Франции из-за высокой температуры. Позднее у Янника диагностировали тонзиллит.

Тем не менее Синнер активно готовился к американской серии турниров. Там он смог выиграть главный трофей — титул чемпиона US Open.

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